Формат: аудиокнига, MP3, 320kbps
Автор: Андерсон Пол
Год выпуска: 2020
Жанр: Фантастика
Издательство: Медиапроект ЧИТАЕМ ВСЛУХ.
Исполнитель: Дунин Александр
Продолжительность: 00:47:07
Описание: После Третьей мировой войны власть оказывается в руках диктатора.
Тоталитарное общество: люди разобщены и живут в постоянном страхе за свою жизнь. В самом сердце страны растет сопротивление. Спасенный подпольщиками от смерти в тюремных застенках профессор Новоамериканского университета Арнольд Левизон создает супероружие, которое должно помочь свергнуть ненавистную диктатуру. Только вот… станет ли людя ...
23
мар
2020
мар
2020
Сугубо временно (Андерсон Пол) [2020, Фантастика, аудиокнига, MP3, 320kbps, Дунин Александр]
22
мар
2020
мар
2020
Феномен исчезновения (Бестер Альфред) [2019, Фантастика, аудиокнига, MP3, 320kbps, Дунин Александр]
Формат: аудиокнига, MP3, 320kbps
Автор: Бестер Альфред
Год выпуска: 2019
Жанр: Фантастика
Издательство: Медиапроект ЧИТАЕМ ВСЛУХ.
Исполнитель: Дунин Александр
Продолжительность: 00:41:44
Описание: Генерал Карпентер создал Америку, население которой представляло собой двести девяносто миллионов закалённых и отточенных инструментов для защиты Американской Мечты о красоте, поэзии и Истинных Ценностях в Жизни. Но в палате-Т госпиталя Сент-Олбанс есть пациенты, которые исчезают из неё. Америка полна любых специалистов, но разобраться с этой проблемой может только…
Автор: Бестер Альфред
Год выпуска: 2019
Жанр: Фантастика
Издательство: Медиапроект ЧИТАЕМ ВСЛУХ.
Исполнитель: Дунин Александр
Продолжительность: 00:41:44
Описание: Генерал Карпентер создал Америку, население которой представляло собой двести девяносто миллионов закалённых и отточенных инструментов для защиты Американской Мечты о красоте, поэзии и Истинных Ценностях в Жизни. Но в палате-Т госпиталя Сент-Олбанс есть пациенты, которые исчезают из неё. Америка полна любых специалистов, но разобраться с этой проблемой может только…
22
мар
2020
мар
2020
Поворотный пункт (Андерсон Пол) [2018, Фантастика, аудиокнига, MP3, 192kbps, Дунин Александр]
Формат: аудиокнига, MP3, 192kbps
Автор: Андерсон Пол
Год выпуска: 2018
Жанр: Фантастика
Издательство: Медиапроект ЧИТАЕМ ВСЛУХ.
Исполнитель: Дунин Александр
Продолжительность: 00:39:57
Описание: Открытие новой обитаемой планеты — большая радость, но с этой — Джорил — сразу что-то пошло не так. Туземцы были дружелюбны и любопытны, быстро выучили язык, стали задавать много умных вопросов, а самое главное, они невероятно быстрыми темпами стали впитывать в себя земные знания. Более того, джорилианцы явно превосходят землян в интеллекте. Земляне испуганы, кажется, под угрозу попало существование их ...
Автор: Андерсон Пол
Год выпуска: 2018
Жанр: Фантастика
Издательство: Медиапроект ЧИТАЕМ ВСЛУХ.
Исполнитель: Дунин Александр
Продолжительность: 00:39:57
Описание: Открытие новой обитаемой планеты — большая радость, но с этой — Джорил — сразу что-то пошло не так. Туземцы были дружелюбны и любопытны, быстро выучили язык, стали задавать много умных вопросов, а самое главное, они невероятно быстрыми темпами стали впитывать в себя земные знания. Более того, джорилианцы явно превосходят землян в интеллекте. Земляне испуганы, кажется, под угрозу попало существование их ...
21
мар
2020
мар
2020
S.T.A.L.K.E.R. Велес 6, Эволюция Хакайна (Грошев Николай) [2020, Фантастика, аудиокнига, MP3, 128kbps, Шубин Олег]
Формат: аудиокнига, MP3, 128kbps
Автор: Грошев Николай
Год выпуска: 2020
Жанр: Фантастика
Издательство: Аудиокнига своими руками
Исполнитель: Шубин Олег
Продолжительность: 07:25:51
Описание: Шестая книга о сталкере Велесе. Эта часть рассказывает о возвращении группы сталкеров на Кордон, с которой Велес отправлялся к ЧАЭС. Новые невероятные приключения полюбившихся всем героев, юмор (какой сталкер без него?) и опасная, но такая притягательная Зона отчуждения. Содержание цикла 1. Дыхание Зоны 2. Шёпот мёртвых 3. Джин с ЧАЭС 4. Интеллигентный сталкер 5. Первый сталкер 6. Эволюция Хакайна Присут ...
Автор: Грошев Николай
Год выпуска: 2020
Жанр: Фантастика
Издательство: Аудиокнига своими руками
Исполнитель: Шубин Олег
Продолжительность: 07:25:51
Описание: Шестая книга о сталкере Велесе. Эта часть рассказывает о возвращении группы сталкеров на Кордон, с которой Велес отправлялся к ЧАЭС. Новые невероятные приключения полюбившихся всем героев, юмор (какой сталкер без него?) и опасная, но такая притягательная Зона отчуждения. Содержание цикла 1. Дыхание Зоны 2. Шёпот мёртвых 3. Джин с ЧАЭС 4. Интеллигентный сталкер 5. Первый сталкер 6. Эволюция Хакайна Присут ...
21
мар
2020
мар
2020
Бойся, очень бойся! (Стайн Роберт Лоуренс) [2020, Хоррор, аудиокнига, MP3, 128kbps, Сергей Пухов]
Формат: аудиокнига, MP3, 128kbps
Автор: Стайн Роберт Лоуренс
Год выпуска: 2020
Жанр: Хоррор
Издательство: Аудиокнига своими руками
Исполнитель: Сергей Пухов
Продолжительность: 02:25:10
Описание: Коннор украл с гаражной распродажи колоду карт с загадочным названием «БОЙСЯ!». Оказалось, что эти карты переносят игрока в захватывающий и опасный фэнтезийный мир... на самом деле!
Автор: Стайн Роберт Лоуренс
Год выпуска: 2020
Жанр: Хоррор
Издательство: Аудиокнига своими руками
Исполнитель: Сергей Пухов
Продолжительность: 02:25:10
Описание: Коннор украл с гаражной распродажи колоду карт с загадочным названием «БОЙСЯ!». Оказалось, что эти карты переносят игрока в захватывающий и опасный фэнтезийный мир... на самом деле!
20
мар
2020
мар
2020
Венера - планета мужчин (Тенн Уильям) [2020, Фантастика, аудиокнига, MP3, 320kbps, Дунин Александр]
Формат: аудиокнига, MP3, 320kbps
Автор: Тенн Уильям
Год выпуска: 2020
Жанр: Фантастика
Издательство: Медиапроект ЧИТАЕМ ВСЛУХ.
Исполнитель: Дунин Александр
Продолжительность: 00:59:40
Описание: Разрушительные войны прошлого привели к тому, что на Земле ощущается нехватка мужчин. Лишь три женщины из четырёх могут надеяться на замужество. Еще больше мужчин оставило Землю и переселилось на другие планеты. Поэтому на Венере обратная ситуация: острая нехватка женщин. Землянок, которые прилетают туда в поисках мужчин, на Венере называют безмужними пронырами.
Автор: Тенн Уильям
Год выпуска: 2020
Жанр: Фантастика
Издательство: Медиапроект ЧИТАЕМ ВСЛУХ.
Исполнитель: Дунин Александр
Продолжительность: 00:59:40
Описание: Разрушительные войны прошлого привели к тому, что на Земле ощущается нехватка мужчин. Лишь три женщины из четырёх могут надеяться на замужество. Еще больше мужчин оставило Землю и переселилось на другие планеты. Поэтому на Венере обратная ситуация: острая нехватка женщин. Землянок, которые прилетают туда в поисках мужчин, на Венере называют безмужними пронырами.
19
мар
2020
мар
2020
Вселенная Метро 2033 : Аркаим (Дмитрий Блинов) [2020, Боевая фантастика, аудиокнига, MP3, 128kbps, Александр Банных]
Формат: аудиокнига, MP3, 128kbps
Автор: Дмитрий Блинов
Год выпуска: 2020
Жанр: Боевая фантастика
Издательство: Аудиокнига (АСТ)
Исполнитель: Александр Банных
Продолжительность: 09:32:52
Описание: У людей, выживших в ядерном безумии, нет будущего. Скрывающиеся под землей, в недостроенном челябинском метро, они — лишь жалкие остатки исчезнувшей цивилизации. А внешний противник, порождённый ядерной войной, ежедневно уменьшает их и без того малое число. Аркаим. Аномальная экологически чистая зона на территории национального парка Таганай. Влияние зоны на окружающую среду дает людям то, что делает ...
Автор: Дмитрий Блинов
Год выпуска: 2020
Жанр: Боевая фантастика
Издательство: Аудиокнига (АСТ)
Исполнитель: Александр Банных
Продолжительность: 09:32:52
Описание: У людей, выживших в ядерном безумии, нет будущего. Скрывающиеся под землей, в недостроенном челябинском метро, они — лишь жалкие остатки исчезнувшей цивилизации. А внешний противник, порождённый ядерной войной, ежедневно уменьшает их и без того малое число. Аркаим. Аномальная экологически чистая зона на территории национального парка Таганай. Влияние зоны на окружающую среду дает людям то, что делает ...
19
мар
2020
мар
2020
Драконьи истории: Отставной дракон (Кира Измайлова) [2020, Фэнтези, аудиокнига, MP3, 128kbps, Виталий Сулимов]
Формат: аудиокнига, MP3, 128kbps
Автор: Кира Измайлова
Год выпуска: 2020
Жанр: Фэнтези
Издательство: Литрес Паблишинг
Исполнитель: Виталий Сулимов
Продолжительность: 03:39:13
Описание: «Отставной капитан Фальк ненавидел свою работу. Особенно же он ненавидел одну из подчиненных, пилотессу Литту. Придраться к ней не было возможности, разве что по части техники безопасности: вечно она нарушала все мыслимые и немыслимые нормы… Вот и сейчас – вернулась из отпуска и принялась крутить в небе такие фигуры, что сам он, много лет воевавший, диву давался! Спасибо, не с курсантами, видимо, аэроплан провер ...
Автор: Кира Измайлова
Год выпуска: 2020
Жанр: Фэнтези
Издательство: Литрес Паблишинг
Исполнитель: Виталий Сулимов
Продолжительность: 03:39:13
Описание: «Отставной капитан Фальк ненавидел свою работу. Особенно же он ненавидел одну из подчиненных, пилотессу Литту. Придраться к ней не было возможности, разве что по части техники безопасности: вечно она нарушала все мыслимые и немыслимые нормы… Вот и сейчас – вернулась из отпуска и принялась крутить в небе такие фигуры, что сам он, много лет воевавший, диву давался! Спасибо, не с курсантами, видимо, аэроплан провер ...
14
мар
2020
мар
2020
The One. Единственный (Маррс Джон) [2020, Фантастика, аудиокнига, MP3, 128kbps, Князев Игорь]
Формат: аудиокнига, MP3, 128kbps
Автор: Маррс Джон
Год выпуска: 2020
Жанр: Фантастика
Издательство: Эксмо
Исполнитель: Князев Игорь
Продолжительность: 13:12:15
Описание: Взгляните на своего партнера и скажите честно: он (или она) действительно тот самый ЕДИНСТВЕННЫЙ? Вы в этом уверены? Есть способ проверить! Открыт ген идеальной совместимости. Все, что требуется, – простой тест ДНК, и программа сама обнаружит вашу вторую половинку, того, кто создан природой исключительно для вас – как и вы для него. Интересно? Готовы пройти тестирование? Даже если у вас уже есть любимый человек? А что, если пр ...
Автор: Маррс Джон
Год выпуска: 2020
Жанр: Фантастика
Издательство: Эксмо
Исполнитель: Князев Игорь
Продолжительность: 13:12:15
Описание: Взгляните на своего партнера и скажите честно: он (или она) действительно тот самый ЕДИНСТВЕННЫЙ? Вы в этом уверены? Есть способ проверить! Открыт ген идеальной совместимости. Все, что требуется, – простой тест ДНК, и программа сама обнаружит вашу вторую половинку, того, кто создан природой исключительно для вас – как и вы для него. Интересно? Готовы пройти тестирование? Даже если у вас уже есть любимый человек? А что, если пр ...
12
мар
2020
мар
2020
Чужая игра. Книга первая. Начало (Денис Степаненко) [2019, Фэнтези, приключения, ужасы, аудиокнига, MP3, 128kbps]
Формат: аудиокнига, MP3, 128kbps
Автор: Денис Степаненко
Год выпуска: 2019
Жанр: Фэнтези, приключения, ужасы
Издательство: Аудиокнига своими руками
Исполнитель: Денис Степаненко
Продолжительность: 11:47:40
Описание: Практически каждый человек иногда задумывается о том, для чего он живет на земле, что ждет его после смерти, а существует ли бог? Каждый находит удобные для себя ответы на эти вопросы, ведь точного ответа на них дать ни кто не может. Главный герой Андрей если и задавался этими вопросами, то точно не ради того, чтобы осмыслить свой жизненный путь. Ведь в тридцать лет парню, женатому ...
Автор: Денис Степаненко
Год выпуска: 2019
Жанр: Фэнтези, приключения, ужасы
Издательство: Аудиокнига своими руками
Исполнитель: Денис Степаненко
Продолжительность: 11:47:40
Описание: Практически каждый человек иногда задумывается о том, для чего он живет на земле, что ждет его после смерти, а существует ли бог? Каждый находит удобные для себя ответы на эти вопросы, ведь точного ответа на них дать ни кто не может. Главный герой Андрей если и задавался этими вопросами, то точно не ради того, чтобы осмыслить свой жизненный путь. Ведь в тридцать лет парню, женатому ...
12
мар
2020
мар
2020
Уинтроп был упрям (Уильям Тенн) [2020, Фантастика, юмор, аудиокнига, MP3, 192kbps, Рашидов Амир]
Формат: аудиокнига, MP3, 192kbps
Автор: Уильям Тенн
Год выпуска: 2020
Жанр: Фантастика, юмор
Издательство: Аудиокнига своими руками
Исполнитель: Рашидов Амир
Продолжительность: 01:55:25
Описание: Переброска людей во времени – трансфер – может произойти, если в обе стороны летит одинаковое количество людей. Таким образом несколько человек из 1958 года на некоторое время попали в 2458 год. Уинтроп, один из них, отказался возвращаться назад: ему, единственному из всех, в будущем понравилось. Его нельзя заставить вернуться силой, т.к. законы ХХV века запрещают любые формы принуждения, а без Уинтро ...
Автор: Уильям Тенн
Год выпуска: 2020
Жанр: Фантастика, юмор
Издательство: Аудиокнига своими руками
Исполнитель: Рашидов Амир
Продолжительность: 01:55:25
Описание: Переброска людей во времени – трансфер – может произойти, если в обе стороны летит одинаковое количество людей. Таким образом несколько человек из 1958 года на некоторое время попали в 2458 год. Уинтроп, один из них, отказался возвращаться назад: ему, единственному из всех, в будущем понравилось. Его нельзя заставить вернуться силой, т.к. законы ХХV века запрещают любые формы принуждения, а без Уинтро ...
12
мар
2020
мар
2020
Чужой: Изоляция (ДеКандидо Кит Р.А.) [2020, Боевая фантастика, аудиокнига, MP3, 128kbps, Игорь Ломакин]
Формат: аудиокнига, MP3, 128kbps
Автор: ДеКандидо Кит Р.А.
Год выпуска: 2020
Жанр: Боевая фантастика
Издательство: Аудиокнига (АСТ)
Исполнитель: Игорь Ломакин
Продолжительность: 08:24:55
Описание: Подарок для фанатов вселенной «Чужих». С самого рождения жизнь Аманды Рипли полна сложностей. Ее родители существуют на грани нищеты, и поэтому мать, Эллен Рипли, ищет работу в дальнем космосе. Это приводит ее на борт буксира «Ностромо». А потом он пропадает, и Аманда вступает во взрослую жизнь, сосредоточившись на одной-единственной задаче: выяснить, что же произошло с Эллен Рипли? Поиски приводят А ...
Автор: ДеКандидо Кит Р.А.
Год выпуска: 2020
Жанр: Боевая фантастика
Издательство: Аудиокнига (АСТ)
Исполнитель: Игорь Ломакин
Продолжительность: 08:24:55
Описание: Подарок для фанатов вселенной «Чужих». С самого рождения жизнь Аманды Рипли полна сложностей. Ее родители существуют на грани нищеты, и поэтому мать, Эллен Рипли, ищет работу в дальнем космосе. Это приводит ее на борт буксира «Ностромо». А потом он пропадает, и Аманда вступает во взрослую жизнь, сосредоточившись на одной-единственной задаче: выяснить, что же произошло с Эллен Рипли? Поиски приводят А ...
10
мар
2020
мар
2020
Перешагнуть пропасть 9. Вторжение демонов (Константин Муравьёв) [2020, Боевая, космическая фантастика, попаданцы, аудиокнига, MP3, 96kbps, Александр Филиппов]
Формат: аудиокнига, MP3, 96kbps
Автор: Константин Муравьёв
Год выпуска: 2020
Жанр: Боевая, космическая фантастика, попаданцы
Издательство: Аудиокнига (АСТ)
Исполнитель: Александр Филиппов
Продолжительность: 08:32:40
Описание: Безопасности мира угрожают демоны. Казалось бы, ты возвращаешься в безопасное поселение, но обнаруживаешь там врага, еще более опасного, чем тот, что обосновался тут некоторое время назад. Но и с ними тебе придется иметь дело, ведь этот враг тот бич, что уже врывался в этот мир несколько поколений назад и угрожает ему сейчас. И этот враг демоны. Демоны, которым тоже что ...
Автор: Константин Муравьёв
Год выпуска: 2020
Жанр: Боевая, космическая фантастика, попаданцы
Издательство: Аудиокнига (АСТ)
Исполнитель: Александр Филиппов
Продолжительность: 08:32:40
Описание: Безопасности мира угрожают демоны. Казалось бы, ты возвращаешься в безопасное поселение, но обнаруживаешь там врага, еще более опасного, чем тот, что обосновался тут некоторое время назад. Но и с ними тебе придется иметь дело, ведь этот враг тот бич, что уже врывался в этот мир несколько поколений назад и угрожает ему сейчас. И этот враг демоны. Демоны, которым тоже что ...
05
мар
2020
мар
2020
Здесь вам не тут (Владимир Сухинин) [2020, Фантастика, ЛитРПГ, аудиокнига, MP3, 128kbps, Сергей Горбунов]
Формат: аудиокнига, MP3, 128kbps
Автор: Владимир Сухинин
Год выпуска: 2020
Жанр: Фантастика, ЛитРПГ
Издательство: МедиаКнига
Исполнитель: Сергей Горбунов
Продолжительность: 17:20:29
Описание: Середина 21 века. На планету Земля попадает пришелец вместе с чужими продвинутыми технологиями. Искусственный интеллект становится неотъемлемым атрибутом жизни людей. Онлайн проекты с полным погружением наполнили медиапространство, увлекая людей в виртуальный миры. В русском секторе проекта «Недостижимое возможно» готовиться выйти новое дополнение, куда вводиться функция боли. Несколько добровольцев бетат ...
Автор: Владимир Сухинин
Год выпуска: 2020
Жанр: Фантастика, ЛитРПГ
Издательство: МедиаКнига
Исполнитель: Сергей Горбунов
Продолжительность: 17:20:29
Описание: Середина 21 века. На планету Земля попадает пришелец вместе с чужими продвинутыми технологиями. Искусственный интеллект становится неотъемлемым атрибутом жизни людей. Онлайн проекты с полным погружением наполнили медиапространство, увлекая людей в виртуальный миры. В русском секторе проекта «Недостижимое возможно» готовиться выйти новое дополнение, куда вводиться функция боли. Несколько добровольцев бетат ...
05
мар
2020
мар
2020
Это и моя война 3, Стажер диверсионной группы (Алексей Махров) [2020, Боевая фантастика, попаданцы, аудиокнига, MP3, 128kbps, Олег Троицкий]
Формат: аудиокнига, MP3, 128kbps
Автор: Алексей Махров
Год выпуска: 2020
Жанр: Боевая фантастика, попаданцы
Издательство: ЛитРес
Исполнитель: Олег Троицкий
Продолжительность: 07:49:27
Описание: Провалившись в 1941 год, в самое пекло боев за Украину, наш современник, ветеран боевых действий в Приднестровье и Югославии, Игорь Петрович Глейман вступает в схватку с фашистами. Насмотревшись на зверства «евроинтеграторов», «человек с простой русской фамилией» стал считать немцев двуногими скотами и не раздумывая убивает каждого, кто оказывается в пределах досягаемости. Теперь Игорю гораздо легче это ...
Автор: Алексей Махров
Год выпуска: 2020
Жанр: Боевая фантастика, попаданцы
Издательство: ЛитРес
Исполнитель: Олег Троицкий
Продолжительность: 07:49:27
Описание: Провалившись в 1941 год, в самое пекло боев за Украину, наш современник, ветеран боевых действий в Приднестровье и Югославии, Игорь Петрович Глейман вступает в схватку с фашистами. Насмотревшись на зверства «евроинтеграторов», «человек с простой русской фамилией» стал считать немцев двуногими скотами и не раздумывая убивает каждого, кто оказывается в пределах досягаемости. Теперь Игорю гораздо легче это ...