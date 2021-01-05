23
мар
2020

Сугубо временно (Андерсон Пол) [2020, Фантастика, аудиокнига, MP3, 320kbps, Дунин Александр]

Формат: аудиокнига, MP3, 320kbps
Автор: Андерсон Пол
Год выпуска: 2020
Жанр: Фантастика
Издательство: Медиапроект ЧИТАЕМ ВСЛУХ.
Исполнитель: Дунин Александр
Продолжительность: 00:47:07
Описание: После Третьей мировой войны власть оказывается в руках диктатора.
Тоталитарное общество: люди разобщены и живут в постоянном страхе за свою жизнь. В самом сердце страны растет сопротивление. Спасенный подпольщиками от смерти в тюремных застенках профессор Новоамериканского университета Арнольд Левизон создает супероружие, которое должно помочь свергнуть ненавистную диктатуру. Только вот… станет ли людя ...

Книги / Аудиокниги / Фантастика и фэнтези
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22
мар
2020

Феномен исчезновения (Бестер Альфред) [2019, Фантастика, аудиокнига, MP3, 320kbps, Дунин Александр]

Формат: аудиокнига, MP3, 320kbps
Автор: Бестер Альфред
Год выпуска: 2019
Жанр: Фантастика
Издательство: Медиапроект ЧИТАЕМ ВСЛУХ.
Исполнитель: Дунин Александр
Продолжительность: 00:41:44
Описание: Генерал Карпентер создал Америку, население которой представляло собой двести девяносто миллионов закалённых и отточенных инструментов для защиты Американской Мечты о красоте, поэзии и Истинных Ценностях в Жизни. Но в палате-Т госпиталя Сент-Олбанс есть пациенты, которые исчезают из неё. Америка полна любых специалистов, но разобраться с этой проблемой может только…

Книги / Аудиокниги / Фантастика и фэнтези
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22
мар
2020

Поворотный пункт (Андерсон Пол) [2018, Фантастика, аудиокнига, MP3, 192kbps, Дунин Александр]

Формат: аудиокнига, MP3, 192kbps
Автор: Андерсон Пол
Год выпуска: 2018
Жанр: Фантастика
Издательство: Медиапроект ЧИТАЕМ ВСЛУХ.
Исполнитель: Дунин Александр
Продолжительность: 00:39:57
Описание: Открытие новой обитаемой планеты — большая радость, но с этой — Джорил — сразу что-то пошло не так. Туземцы были дружелюбны и любопытны, быстро выучили язык, стали задавать много умных вопросов, а самое главное, они невероятно быстрыми темпами стали впитывать в себя земные знания. Более того, джорилианцы явно превосходят землян в интеллекте. Земляне испуганы, кажется, под угрозу попало существование их ...

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21
мар
2020

S.T.A.L.K.E.R. Велес 6, Эволюция Хакайна (Грошев Николай) [2020, Фантастика, аудиокнига, MP3, 128kbps, Шубин Олег]

Формат: аудиокнига, MP3, 128kbps
Автор: Грошев Николай
Год выпуска: 2020
Жанр: Фантастика
Издательство: Аудиокнига своими руками
Исполнитель: Шубин Олег
Продолжительность: 07:25:51
Описание: Шестая книга о сталкере Велесе. Эта часть рассказывает о возвращении группы сталкеров на Кордон, с которой Велес отправлялся к ЧАЭС. Новые невероятные приключения полюбившихся всем героев, юмор (какой сталкер без него?) и опасная, но такая притягательная Зона отчуждения. Содержание цикла 1. Дыхание Зоны 2. Шёпот мёртвых 3. Джин с ЧАЭС 4. Интеллигентный сталкер 5. Первый сталкер 6. Эволюция Хакайна Присут ...

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21
мар
2020

Бойся, очень бойся! (Стайн Роберт Лоуренс) [2020, Хоррор, аудиокнига, MP3, 128kbps, Сергей Пухов]

Формат: аудиокнига, MP3, 128kbps
Автор: Стайн Роберт Лоуренс
Год выпуска: 2020
Жанр: Хоррор
Издательство: Аудиокнига своими руками
Исполнитель: Сергей Пухов
Продолжительность: 02:25:10
Описание: Коннор украл с гаражной распродажи колоду карт с загадочным названием «БОЙСЯ!». Оказалось, что эти карты переносят игрока в захватывающий и опасный фэнтезийный мир... на самом деле!

Книги / Аудиокниги / Фантастика и фэнтези
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20
мар
2020

Венера - планета мужчин (Тенн Уильям) [2020, Фантастика, аудиокнига, MP3, 320kbps, Дунин Александр]

Формат: аудиокнига, MP3, 320kbps
Автор: Тенн Уильям
Год выпуска: 2020
Жанр: Фантастика
Издательство: Медиапроект ЧИТАЕМ ВСЛУХ.
Исполнитель: Дунин Александр
Продолжительность: 00:59:40
Описание: Разрушительные войны прошлого привели к тому, что на Земле ощущается нехватка мужчин. Лишь три женщины из четырёх могут надеяться на замужество. Еще больше мужчин оставило Землю и переселилось на другие планеты. Поэтому на Венере обратная ситуация: острая нехватка женщин. Землянок, которые прилетают туда в поисках мужчин, на Венере называют безмужними пронырами.

Книги / Аудиокниги / Фантастика и фэнтези
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19
мар
2020

Вселенная Метро 2033 : Аркаим (Дмитрий Блинов) [2020, Боевая фантастика, аудиокнига, MP3, 128kbps, Александр Банных]

Формат: аудиокнига, MP3, 128kbps
Автор: Дмитрий Блинов
Год выпуска: 2020
Жанр: Боевая фантастика
Издательство: Аудиокнига (АСТ)
Исполнитель: Александр Банных
Продолжительность: 09:32:52
Описание: У людей, выживших в ядерном безумии, нет будущего. Скрывающиеся под землей, в недостроенном челябинском метро, они — лишь жалкие остатки исчезнувшей цивилизации. А внешний противник, порождённый ядерной войной, ежедневно уменьшает их и без того малое число. Аркаим. Аномальная экологически чистая зона на территории национального парка Таганай. Влияние зоны на окружающую среду дает людям то, что делает ...

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19
мар
2020

Драконьи истории: Отставной дракон (Кира Измайлова) [2020, Фэнтези, аудиокнига, MP3, 128kbps, Виталий Сулимов]

Формат: аудиокнига, MP3, 128kbps
Автор: Кира Измайлова
Год выпуска: 2020
Жанр: Фэнтези
Издательство: Литрес Паблишинг
Исполнитель: Виталий Сулимов
Продолжительность: 03:39:13
Описание: «Отставной капитан Фальк ненавидел свою работу. Особенно же он ненавидел одну из подчиненных, пилотессу Литту. Придраться к ней не было возможности, разве что по части техники безопасности: вечно она нарушала все мыслимые и немыслимые нормы… Вот и сейчас – вернулась из отпуска и принялась крутить в небе такие фигуры, что сам он, много лет воевавший, диву давался! Спасибо, не с курсантами, видимо, аэроплан провер ...

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14
мар
2020

The One. Единственный (Маррс Джон) [2020, Фантастика, аудиокнига, MP3, 128kbps, Князев Игорь]

Формат: аудиокнига, MP3, 128kbps
Автор: Маррс Джон
Год выпуска: 2020
Жанр: Фантастика
Издательство: Эксмо
Исполнитель: Князев Игорь
Продолжительность: 13:12:15
Описание: Взгляните на своего партнера и скажите честно: он (или она) действительно тот самый ЕДИНСТВЕННЫЙ? Вы в этом уверены? Есть способ проверить! Открыт ген идеальной совместимости. Все, что требуется, – простой тест ДНК, и программа сама обнаружит вашу вторую половинку, того, кто создан природой исключительно для вас – как и вы для него. Интересно? Готовы пройти тестирование? Даже если у вас уже есть любимый человек? А что, если пр ...

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12
мар
2020

Чужая игра. Книга первая. Начало (Денис Степаненко) [2019, Фэнтези, приключения, ужасы, аудиокнига, MP3, 128kbps]

Формат: аудиокнига, MP3, 128kbps
Автор: Денис Степаненко
Год выпуска: 2019
Жанр: Фэнтези, приключения, ужасы
Издательство: Аудиокнига своими руками
Исполнитель: Денис Степаненко
Продолжительность: 11:47:40
Описание: Практически каждый человек иногда задумывается о том, для чего он живет на земле, что ждет его после смерти, а существует ли бог? Каждый находит удобные для себя ответы на эти вопросы, ведь точного ответа на них дать ни кто не может. Главный герой Андрей если и задавался этими вопросами, то точно не ради того, чтобы осмыслить свой жизненный путь. Ведь в тридцать лет парню, женатому ...

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12
мар
2020

Уинтроп был упрям (Уильям Тенн) [2020, Фантастика, юмор, аудиокнига, MP3, 192kbps, Рашидов Амир]

Формат: аудиокнига, MP3, 192kbps
Автор: Уильям Тенн
Год выпуска: 2020
Жанр: Фантастика, юмор
Издательство: Аудиокнига своими руками
Исполнитель: Рашидов Амир
Продолжительность: 01:55:25
Описание: Переброска людей во времени – трансфер – может произойти, если в обе стороны летит одинаковое количество людей. Таким образом несколько человек из 1958 года на некоторое время попали в 2458 год. Уинтроп, один из них, отказался возвращаться назад: ему, единственному из всех, в будущем понравилось. Его нельзя заставить вернуться силой, т.к. законы ХХV века запрещают любые формы принуждения, а без Уинтро ...

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12
мар
2020

Чужой: Изоляция (ДеКандидо Кит Р.А.) [2020, Боевая фантастика, аудиокнига, MP3, 128kbps, Игорь Ломакин]

Формат: аудиокнига, MP3, 128kbps
Автор: ДеКандидо Кит Р.А.
Год выпуска: 2020
Жанр: Боевая фантастика
Издательство: Аудиокнига (АСТ)
Исполнитель: Игорь Ломакин
Продолжительность: 08:24:55
Описание: Подарок для фанатов вселенной «Чужих». С самого рождения жизнь Аманды Рипли полна сложностей. Ее родители существуют на грани нищеты, и поэтому мать, Эллен Рипли, ищет работу в дальнем космосе. Это приводит ее на борт буксира «Ностромо». А потом он пропадает, и Аманда вступает во взрослую жизнь, сосредоточившись на одной-единственной задаче: выяснить, что же произошло с Эллен Рипли? Поиски приводят А ...

Книги / Аудиокниги / Фантастика и фэнтези
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10
мар
2020

Перешагнуть пропасть 9. Вторжение демонов (Константин Муравьёв) [2020, Боевая, космическая фантастика, попаданцы, аудиокнига, MP3, 96kbps, Александр Филиппов]

Формат: аудиокнига, MP3, 96kbps
Автор: Константин Муравьёв
Год выпуска: 2020
Жанр: Боевая, космическая фантастика, попаданцы
Издательство: Аудиокнига (АСТ)
Исполнитель: Александр Филиппов
Продолжительность: 08:32:40
Описание: Безопасности мира угрожают демоны. Казалось бы, ты возвращаешься в безопасное поселение, но обнаруживаешь там врага, еще более опасного, чем тот, что обосновался тут некоторое время назад. Но и с ними тебе придется иметь дело, ведь этот враг тот бич, что уже врывался в этот мир несколько поколений назад и угрожает ему сейчас. И этот враг демоны. Демоны, которым тоже что ...

Книги / Аудиокниги / Фантастика и фэнтези
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05
мар
2020

Здесь вам не тут (Владимир Сухинин) [2020, Фантастика, ЛитРПГ, аудиокнига, MP3, 128kbps, Сергей Горбунов]

Формат: аудиокнига, MP3, 128kbps
Автор: Владимир Сухинин
Год выпуска: 2020
Жанр: Фантастика, ЛитРПГ
Издательство: МедиаКнига
Исполнитель: Сергей Горбунов
Продолжительность: 17:20:29
Описание: Середина 21 века. На планету Земля попадает пришелец вместе с чужими продвинутыми технологиями. Искусственный интеллект становится неотъемлемым атрибутом жизни людей. Онлайн проекты с полным погружением наполнили медиапространство, увлекая людей в виртуальный миры. В русском секторе проекта «Недостижимое возможно» готовиться выйти новое дополнение, куда вводиться функция боли. Несколько добровольцев бетат ...

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05
мар
2020

Это и моя война 3, Стажер диверсионной группы (Алексей Махров) [2020, Боевая фантастика, попаданцы, аудиокнига, MP3, 128kbps, Олег Троицкий]

Формат: аудиокнига, MP3, 128kbps
Автор: Алексей Махров
Год выпуска: 2020
Жанр: Боевая фантастика, попаданцы
Издательство: ЛитРес
Исполнитель: Олег Троицкий
Продолжительность: 07:49:27
Описание: Провалившись в 1941 год, в самое пекло боев за Украину, наш современник, ветеран боевых действий в Приднестровье и Югославии, Игорь Петрович Глейман вступает в схватку с фашистами. Насмотревшись на зверства «евроинтеграторов», «человек с простой русской фамилией» стал считать немцев двуногими скотами и не раздумывая убивает каждого, кто оказывается в пределах досягаемости. Теперь Игорю гораздо легче это ...

Книги / Аудиокниги / Фантастика и фэнтези
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